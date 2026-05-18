Dopo l’incidente avvenuto a Modena, dove un’auto ha investito otto pedoni causando ferite gravi, si sono subito diffuse preoccupazione e timori tra i residenti. L’episodio si è verificato poche ore fa e ha coinvolto un uomo di 31 anni, italiano con origini straniere, alla guida del veicolo. La comunità si trova ora ad affrontare non solo i danni materiali, ma anche le ripercussioni psicologiche che derivano dall’evento. La paura si fa sentire tra le persone del luogo, che temono un possibile aumento di situazioni analoghe.

A poche ore da quanto accaduto a Modena, dove un'auto guidata da Salim El Koudri, 31enne italiano di origini straniere, ha investito e ferito gravemente otto pedoni, la comunità locale fa i conti non solo con le conseguenze materiali dell'evento, ma soprattutto con quelle emotive. Paura, disorientamento e senso di insicurezza si sono diffusi tra i cittadini, mentre cresce la richiesta di supporto psicologico. In questo contesto si inserisce il lavoro degli operatori dell'emergenza, impegnati ad accogliere le prime richieste di aiuto da parte della popolazione. “Il nostro obiettivo è aiutare le persone a elaborare quanto accaduto affinché il trauma non si cementifichi e non evolva in un disturbo più invalidante”, spiega a Il Tempo Federica Ronchetti, direttrice della psicologia clinica dell'Azienda USL di Modena. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dopo l'investimento di massa scatta l'emergenza psicologica. “Modena ha paura”

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