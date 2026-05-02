L’allenatore ha descritto il suo rapporto con il giocatore, sottolineando come abbia un atteggiamento sempre positivo e desideroso di migliorarsi. Durante la conferenza stampa prima della partita contro la squadra avversaria, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del suo calciatore, definendolo un campione e affermando che questo gli fa sentire di avere un atleta molto importante in rosa. Non sono state fatte altre dichiarazioni riguardo a dettagli specifici o a eventuali questioni legali.

di Francesco Spagnolo Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Verona del suo rapporto con Yildiz utilizzando davvero parole molto importanti. Nella conferenza stampa di vigilia di Juve Verona Luciano Spalletti ha parlato del rapporto con Yildiz. Ecco cosa ha detto. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata HA MAI AVUTO UN RAPPORTO SPECIALE CON ALTRI GIOCATORI COME CON YILDIZ – «Sì mi è capitato. Il mio lavoro da un punto di vista professionale passa da queste connessioni qui. Da un punto di vista professionale è soltanto queste connessioni qui. Mi piace instaurare un rapporto, avere connessione di idee, prendere il meglio da ciò che ci vuole, da ciò che necessita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti e il suo rapporto con Yildiz: «E’ il campione che mi fa sentire fortunato ad allenarlo. Ha sempre questa faccia propositiva e volenterosa»

Litigio tra Luciano Spalletti e Kenan Yildiz per il cambio avvenuto sullo 0-2 del como

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