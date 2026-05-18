Dono a Massa le mie opere La scelta di Alessandro Giorgi | oltre 70 sculture di marmo in regalo alla città

Un artista ha annunciato di voler regalare alla città di Massa circa 70 sue sculture realizzate in marmo apuano. La decisione riguarda tutte le sue opere e sarà consegnata al Comune, che si occuperà della gestione e dell’esposizione. La donazione comprende sculture di varie dimensioni e stili, tutte create dall’artista nel corso degli anni. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di consegna o sul futuro utilizzo delle opere.

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Massa, 18 maggio 2026 – Ha deciso di donare tutte le sue opere al Comune di Massa. Si tratta di circa 70 sculture in marmo apuano. Parliamo di Alessandro Giorgi, architetto e artista ma anche designer e poeta visuale. Giorgi ha 87 anni, molte sue opere occupano già gli spazi pubblici di diverse città d’Italia. Solo a Massa ci sono il “Giocoliere Volante” in piazza della Stazione (prima era davanti al Pontile di Marina), l’“Orma Divina” alla chiesa di San Sebastiano, l’opera ’Si nasce, si ama, si muore’ all’interno del Noa e l’“Orma di Cristo” davanti alla chiesa di San Pio X; o ancora la scultura ’Remember’ al cimitero di Mirteto e il ’Monumento ad Alcide De Gasperi’ davanti al Tribunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Dono a Massa le mie opere”. La scelta di Alessandro Giorgi: oltre 70 sculture di marmo in regalo alla città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tupac's Controversial Life and Death | MUSIC, RAP, TRUE CRIME | Full Movie in English Sullo stesso argomento Chieti, mostra “Oltre il segno” dedicata ad Antonio Del Donno: opere e sculture nel cuore della cittàL’inaugurazione e la presentazione critica Sabato 9 maggio l’Associazione Culturale Trifoglio, con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo per la... Carrara si trasforma: 30 opere di design in marmo cambieranno la città? Punti chiave Come cambieranno le strade del centro storico con queste nuove opere? Chi sono i designer internazionali che firmeranno gli arredi... Dono a Massa le mie opere. La scelta di Alessandro Giorgi: oltre 70 sculture di marmo in regalo alla cittàAlessandro Giorgi: A patto che non restino in magazzino e vengano esposte. Alla città manca un museo permanente degli artisti apuani, di ieri e di oggi ... lanazione.it