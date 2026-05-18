Donne uccise in un cantiere a Pollena Trocchia sindaco | Enorme sconforto
Nella notte, due donne sono state trovate morte in un cantiere edile di viale Italia, nel comune di Pollena Trocchia, provincia di Napoli. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. Il sindaco del paese ha espresso grande sconforto per l’accaduto, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze della tragedia. La scena è stata sottoposta ai primi accertamenti per chiarire quanto accaduto.
Due donne sono state trovate senza vita nella notte in un cantiere edile di viale Italia a Pollena Trocchia, comune della provincia di Napoli. Un uomo sospettato del duplice omicidio è già stato fermato dalle forze dell'ordine.Il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, ha espresso "profondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Due donne uccise a Pollena Trocchia: i corpi ritrovati in un cantiere edile
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Abbiamo litigato, non potevo pagarle e le ho uccise. Ha confessato l'uomo, di 48 anni di Sant'Anastasia, fermato dai Carabinieri per l'omicidio di due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Sarebbero state - Facebook facebook
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