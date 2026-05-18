Donne uccise in un cantiere a Pollena Trocchia sindaco | Enorme sconforto

Nella notte, due donne sono state trovate morte in un cantiere edile di viale Italia, nel comune di Pollena Trocchia, provincia di Napoli. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. Il sindaco del paese ha espresso grande sconforto per l’accaduto, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze della tragedia. La scena è stata sottoposta ai primi accertamenti per chiarire quanto accaduto.

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