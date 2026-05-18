Pollena Trocchia | due donne morte in un cantiere edile | erano prostitute ipotesi omicidio c' è un arresto
Due donne sono state trovate senza vita in un cantiere edile di Pollena Trocchia, poco prima dell’una di notte. Le vittime, secondo quanto si apprende, esercitavano la professione di prostitute. Al momento non sono stati resi noti i motivi dell’accaduto, ma si ipotizza un omicidio. Le autorità hanno già proceduto con un arresto nell’ambito delle indagini in corso. La scena del ritrovamento si trova in una zona di lavoro abbandonata, circostanza che ha sollevato diverse ipotesi tra gli inquirenti.
Duplice omicidio in provincia di Napoli. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Sul luogo del ritrovamento, in viale Italia, si sono recati i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari di Cercola. I corpi delle donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Casoria, Adriano muore a 16 anni per una crisi allergica: aveva mangiato un gelato Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Pollena Trocchia, due donne trovate morte in cantiere: duplice omicidio, interrogato un sospettato
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Sembra essere la pista del duplice omicidio quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di due donne, due prostitute probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia, nel Napol x.com
Sono state entrambe assassinate, forse in momenti diversi, le due donne trovate senza vita in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla Procura di Nola c’è la posizione di un sospettato che vien - Facebook facebook
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