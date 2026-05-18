Pollena Trocchia | due donne morte in un cantiere edile | erano prostitute ipotesi omicidio c' è un arresto

Due donne sono state trovate senza vita in un cantiere edile di Pollena Trocchia, poco prima dell’una di notte. Le vittime, secondo quanto si apprende, esercitavano la professione di prostitute. Al momento non sono stati resi noti i motivi dell’accaduto, ma si ipotizza un omicidio. Le autorità hanno già proceduto con un arresto nell’ambito delle indagini in corso. La scena del ritrovamento si trova in una zona di lavoro abbandonata, circostanza che ha sollevato diverse ipotesi tra gli inquirenti.

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