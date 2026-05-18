Donne morte in un cantiere | ipotesi duplice omicidio

Due donne sono state trovate senza vita in un cantiere edile di viale Italia a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Secondo le prime ricostruzioni, entrambe sarebbero precipitate da due diversi piani di un ascensore. La scoperta è avvenuta questa mattina, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. La dinamica esatta e le cause della tragedia sono ancora in fase di accertamento.

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