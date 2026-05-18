Donne leadership e futuro | la Fondazione Maria Bellisario incontra le università

Il 21 maggio alle 14 si terrà un evento organizzato dalla Fondazione Maria Bellisario dedicato alle donne, alla leadership e al futuro. La conferenza coinvolgerà rappresentanti di università e professionisti, con l’obiettivo di discutere di talento femminile, formazione e innovazione. L’incontro si svolgerà in un contesto pubblico e sarà aperto a chi desidera approfondire questi temi. Non sono previsti interventi di persone o enti specifici, ma si focalizza su un confronto tra vari attori del settore.

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Un appuntamento dedicato al talento femminile, alla formazione e all'innovazione. Si svolgerà il 21 maggio dalle 14.30 alle 18, nell'aula Li Donni del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche (edificio 13) in viale delle Scienze, l'evento dal titolo “Donne, leadership e futuro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mary Magdalene & Yeshua | The Hidden Story, Their Children, and the Lost Teachings of The Way Sullo stesso argomento Leadership e innovazione: il tributo a Marisa Bellisario a Caserta? Cosa scoprirai Come può la visione di Adriano Olivetti influenzare le aziende moderne? Chi è stata la donna di ferro che trasformò la meccanica in... All'università lezione di leadership con Filippo Galli, ex difensore del MilanGalli, ex difensore del AC Milan negli anni Ottanta e Novanta e oggi responsabile dell’area metodologica del Parma Calcio, porterà la propria... Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario insieme per sostenere le donne che fanno impresaSi è svolta a Milano, negli spazi di Gioia 22, la tappa conclusiva del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo 2025, promosso dal gruppo bancario guidato da Carlo Messina in collaborazione con la ... affaritaliani.it Silvia Chiassai Martini ospite della Fondazione Marisa Bellisario per la 25ª edizione del seminario internazionale Donne, Economia e PotereArezzo, 18 ottobre 2025 – Silvia Chiassai Martini ospite della Fondazione Marisa Bellisario per la 25ª edizione del seminario internazionale Donne, Economia e Potere Il Sindaco Silvia Chiassai ... lanazione.it