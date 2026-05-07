A Caserta si svolge un evento dedicato al ricordo di Marisa Bellisario, figura di spicco nel mondo dell’imprenditoria e della leadership femminile. La giornata include approfondimenti sulla sua influenza nel settore e sulle sue iniziative per promuovere l’uguaglianza. Tra gli interventi, si discutono anche le strategie di leadership di altri pionieri, come Adriano Olivetti, e le innovazioni che hanno segnato la storia dell’industria tecnologica.

? Cosa scoprirai Come può la visione di Adriano Olivetti influenzare le aziende moderne?. Chi è stata la donna di ferro che trasformò la meccanica in informatica?. Perché il modello borbonico del Settecento è tornato rilevante a Caserta?. Come possono le nuove generazioni tradurre l'etica in leadership concreta?.? In Breve Adolfo Bottazzo e Adele Vairo collegano formazione scolastica e industria di Confindustria Caserta.. Stefania Brancaccio illustra l'applicazione dei principi olivettiani nella gestione della Coelmo spa.. Lella Golfo e Gianni Di Quattro partecipano via video al seminario da Roma e Milano.. Il passaggio dalla meccanica all'informatica riguarda la gestione Italtel a Santa Maria Capua Vetere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leadership e innovazione: il tributo a Marisa Bellisario a Caserta

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