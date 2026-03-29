All' università lezione di leadership con Filippo Galli ex difensore del Milan

All'università si è tenuta una lezione sulla leadership e la gestione dei gruppi di lavoro, condotta da un ex calciatore noto per aver giocato nel massimo campionato italiano. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi relativi alle competenze di leadership e alle dinamiche di squadra, offrendo agli studenti un approfondimento pratico e teorico su questi aspetti. La sessione si è svolta in un'atmosfera formativa e interattiva.

Galli, ex difensore del AC Milan negli anni Ottanta e Novanta e oggi responsabile dell’area metodologica del Parma Calcio, porterà la propria esperienza sul campo e fuori dal campo Una lezione dedicata alla leadership e alla gestione dei gruppi di lavoro con un protagonista del calcio italiano. Domani, lunedì 30 marzo, l’Università di Udine ospiterà Filippo Galli. L’incontro, intitolato “Leadership e stili di gestione dei gruppi di lavoro”, si terrà nell’aula 2 della Biblioteca scientifica, in via Fausto Schiavi, e rientra nelle attività della seconda edizione del corso per direttore sportivo dell’Ateneo, accreditato dalla FIGC. Galli, ex... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - All'università lezione di leadership con Filippo Galli, ex difensore del Milan Articoli correlati Filippo Galli: “Pisa-Milan 1987, l’inizio dell’era Sacchi. Eravamo belli come il Boléro di Ravel”Filippo Galli, ex difensore del Milan, era in campo il 13 settembre 1987, a Pisa, quando il Diavolo di Arrigo Sacchi, al debutto nella Serie A... Leggi anche: Filippo Galli: "Così è nato il Milan di Berlusconi. Vietò i dolci e dimostrò a Rummenigge di avere ragione"