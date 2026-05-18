Bloccata sul balcone mentre fa il bucato | soccorsa la donna ferita
Ieri pomeriggio a Marano di Napoli, due militari della sezione radiomobile hanno visto una donna distesa sul balcone di un appartamento al secondo piano mentre faceva il bucato. La donna, apparentemente ferita, si trovava in una posizione che suggeriva una possibile caduta accidentale. I militari sono intervenuti immediatamente per soccorrerla e portarla in salvo. Sul posto sono arrivati anche i paramedici del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasferirla in ospedale.
Ieri pomeriggio a Marano di Napoli, due militari della sezione radiomobile della compagnia carabinieri hanno notato una donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, probabilmente per una caduta accidentale mentre ritirava il bucato.Il capo equipaggio dei militari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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