Incidente a Gonzaga | donna incinta soccorsa due ragazze

A Gonzaga, all’incrocio tra la Sp.50 e la strada Pascoletto, un incidente ha coinvolto due utilitarie, con tre donne a bordo. Tra loro, una donna incinta è stata soccorsa dai soccorritori e portata in ospedale, mentre le altre due donne presenti sono state assistite sul posto. La dinamica dello scontro rimane da chiarire, ma nessuna persona ha riportato ferite gravi.

Uno scontro tra due utilitarie all’incrocio tra la Sp.50 e la strada Pascoletto a Gonzaga ha lasciato tre donne coinvolte, con una conducente incinta in stato di preoccupazione medica. L’impatto è avvenuto nel pomeriggio del giorno precedente alle 17.30, quando una Fiat 500 guidata da una donna di 37 anni residente a Codisotto di Luzzara ha urtato una Fiat Panda con a bordo due giovani residenti a Gonzaga. Il contesto territoriale della Strada Statale 50. La via Anselmo Guerrieri rappresenta un asse fondamentale per la mobilità nella provincia di Mantova, collegando i centri urbani ai borghi rurali come Reggiolo. In questo tratto specifico, l’intersezione con la strada Pascoletto funge da nodo critico dove il flusso veicolare si concentra spesso durante gli orari di punta del tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incidente a Gonzaga: donna incinta soccorsa, due ragazze Articoli correlati Incidente a Moncalieri: tamponamento tra due auto, donna incinta trasportata in ospedaleUn incidente è avvenuto all'incrocio tra strada Carignano (l'ex statale 2o) e via Lagrange a Moncalieri nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 31... Incidente in campagna, a Camerota: soccorsa una donnaTensione, a Camerota, dove una donna ieri è rimasta ferita a seguito di una caduta accidentale, in un terreno agricolo, in località Sant’Andrea di... Approfondimenti e contenuti su Incidente a Gonzaga donna incinta... Argomenti discussi: Scontro tra due auto e uno scooter in via dei Gonzaga, grave una 17enne; Gonzaga, scontro tra due auto in via Cimitero: ferita una donna di 43 anni.