Donata alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia l’opera d’arte Scogliera sul Quercetano

Firenze, 12 marzo 2026 – Donata ieri mattina alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia l'opera "Scogliera sul Quercetano", olio su tavola della dimensione di 62x40 cm, datato 1932 e firmato dal pittore incisore Guido Spadolini. L'occasione è stata la ricorrenza della tragica morte del pittore, Medaglia d'oro al valor civile l'11 marzo 1944. La donazione è stata formalizzata con atto sottoscritto da Maria Paola Spadolini, che ha destinato il dipinto alla Fondazione con la condizione che venga esposto stabilmente nella villa "Il Tondo dei Cipressi", in via Pian dei Giullari 139 a Firenze, sede della casa museo. L'opera entra così a far parte del patrimonio custodito nella storica dimora sulle colline fiorentine, luogo simbolo della memoria culturale e civile dello statista.