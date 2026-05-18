Don Burgio incontra i ragazzi

Da ilgiorno.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Claudio Burgio è tornato a Cinisello per un incontro con i ragazzi. L’evento si è concentrato sui problemi del bullismo e del disagio tra i giovani, con il sacerdote che ha ascoltato le esperienze e le preoccupazioni dei partecipanti. L’appuntamento ha coinvolto giovani di diverse età e provenienze, offrendo uno spazio di confronto diretto e aperto sui temi che interessano la comunità. L’iniziativa ha avuto luogo in un contesto scolastico o comunitario, senza altri dettagli specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Don Claudio Burgio torna a Cinisello per un incontro dedicato ai temi del bullismo e del disagio giovanile. L’appuntamento, promosso dall’amministrazione comunale, s’intitola “Cadere, rialzarsi, rinascere: perché non esistono ragazzi cattivi“ e si terrà martedì prossimo, il 26 maggio, all’auditorium del centro culturale Il Pertini. Si tratta di un’importante occasione di riflessione e confronto sui temi delle fragilità adolescenziali e sul ruolo educativo della comunità, che vedrà un coinvolgimento diretto anche dei genitori. L’evento conclude un percorso formativo che ha visto la partecipazione di oltre 600 studenti delle scuole medie del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

don burgio incontra i ragazzi
© Ilgiorno.it - Don Burgio incontra i ragazzi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il mondo visto da qui

Video Il mondo visto da qui

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Don Burgio a Sesto: educazione e riscatto per i minori

Leggi anche: Il Ministro incontra i ragazzi di Cerbaiola

don burgio don burgio incontra iDon Burgio incontra i ragazziDon Claudio Burgio torna a Cinisello per un incontro dedicato ai temi del bullismo e del disagio giovanile. L’appuntamento, ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web