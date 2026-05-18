Don Burgio incontra i ragazzi
Don Claudio Burgio è tornato a Cinisello per un incontro con i ragazzi. L’evento si è concentrato sui problemi del bullismo e del disagio tra i giovani, con il sacerdote che ha ascoltato le esperienze e le preoccupazioni dei partecipanti. L’appuntamento ha coinvolto giovani di diverse età e provenienze, offrendo uno spazio di confronto diretto e aperto sui temi che interessano la comunità. L’iniziativa ha avuto luogo in un contesto scolastico o comunitario, senza altri dettagli specifici.
Don Claudio Burgio torna a Cinisello per un incontro dedicato ai temi del bullismo e del disagio giovanile. L’appuntamento, promosso dall’amministrazione comunale, s’intitola “Cadere, rialzarsi, rinascere: perché non esistono ragazzi cattivi“ e si terrà martedì prossimo, il 26 maggio, all’auditorium del centro culturale Il Pertini. Si tratta di un’importante occasione di riflessione e confronto sui temi delle fragilità adolescenziali e sul ruolo educativo della comunità, che vedrà un coinvolgimento diretto anche dei genitori. L’evento conclude un percorso formativo che ha visto la partecipazione di oltre 600 studenti delle scuole medie del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il mondo visto da qui
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Don Burgio a Sesto: educazione e riscatto per i minori
Leggi anche: Il Ministro incontra i ragazzi di Cerbaiola
Da oggi a domenica 17 maggio alle Colonne di San Lorenzo a Milano, la II Edizione di Milano incontrami, dedicato all’educazione dal titolo Fiorire a Milano D’Avenia, Albertini, don Burgio, Nadia Righi. Testimonianze dalle associazioni del territorio, musica - Facebook facebook
Cinisello Balsamo, disagio giovanile e bullismo: parla don Claudio Burgio della Coop. Sociale Kayros #NordMilano24 #cinisellobalsamo #disagiogiovanile #bullismo #donclaudioburgio nordmilano24.it/2026/05/15/cin… x.com
Don Burgio incontra i ragazziDon Claudio Burgio torna a Cinisello per un incontro dedicato ai temi del bullismo e del disagio giovanile. L’appuntamento, ... ilgiorno.it