Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.45, nel Centro Studi Angelo Dell’Acqua in via Indipendenza a Sesto Calende, si terrà un incontro dedicato al tema dell’educazione e del riscatto dei minori. Don Burgio sarà presente per discutere di come gli adulti possano contribuire al percorso di crescita e recupero dei giovani. L’evento è rivolto a chi interessato a conoscere le prospettive nel campo dell’educazione giovanile.

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.45, Sesto Calende ospita una riflessione sul ruolo degli adulti nell’educazione giovanile presso il Centro Studi Angelo Dell’Acqua in via Indipendenza. L’incontro, intitolato Il Sale dell’Educare, vede come ospite principale don Claudio Burgio, figura chiave nel sostegno ai minori in difficoltà e fondatore dell’associazione Kayros. La serata si inserisce nel ciclo quaresimale 2026 della Comunità Pastorale Sant’Agostino ed è aperta a tutta la cittadinanza senza costi di partecipazione. Un ponte tra istituto penale e comunità locale. Don Claudio Burgio porta con sé un bagaglio di esperienza maturato accanto ai giovani che vivono percorsi difficili all’interno dell’Istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Burgio a Sesto: educazione e riscatto per i minori

Milano, don Burgio: "Pentiti i ragazzi che accoltellarono studente Bocconi"

Milano, don Burgio: "Etichette di maranza e baby gang non aiutano la città"

