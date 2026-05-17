Domotek Volley | trionfo in PalaCalafiore e promozione in Serie A2

Il PalaCalafiore ha ospitato una partita di pallavolo valida per la promozione in Serie A2, con la squadra di casa che ha vinto davanti al pubblico presente. Durante l'incontro, la formazione ha messo a segno numerosi punti nel primo set, portando avanti un vantaggio consistente che ha contribuito alla vittoria complessiva. La strategia di gioco adottata dall’allenatore ha permesso di mantenere il controllo del match, con il capitano che ha segnato punti determinanti. La vittoria ha permesso alla squadra di ottenere il passaggio alla seconda serie nazionale.

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? Punti chiave Come ha fatto il PalaCalafiore a trasformarsi in un calderone?. Quali strategie ha usato Polimeni per dominare il Belluno?. Come ha fatto una società di soli tre anni a scalare le gerarchie?. Quali sono i prossimi passi per raggiungere la Superlega?.? In Breve Vittoria per 25-22, 25-19 e 25-23 sotto la guida del mister Antonio Polimeni.. Oltre 7 mila tifosi hanno sostenuto la squadra nel palazzetto di Reggio Calabria.. Ascesa fulminea della società nata solo tre anni fa verso la categoria superiore.. Il traguardo verso la SuperLega consolida il progetto sportivo nel territorio reggino.. Oltre 7 mila tifosi hanno fatto tremare il PalaCalafiore domenica sera, spingendo la Domotek Volley Reggio Calabria a una vittoria per 3-0 contro il Belluno Volley. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domotek Volley: trionfo in PalaCalafiore e promozione in Serie A2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rigirozzo: Gara due sarà intensa, serve la Reggio ruggente. Sullo stesso argomento Domotek Volley: il PalaCalafiore infiamma la sfida per la promozioneLa Domotek Volley Reggio Calabria ha conquistato una vittoria fondamentale in quarta gara contro il Reggio Emilia, spostando l’asse della sfida per... Leggi anche: Domotek vuole la serie A2: al PalaCalafiore si gioca la finalissima contro Belluno Domotek Volley in A2, Ripepi: società d’eccellenza, esempio per tutto il territorioDesidero esprimere le più sincere congratulazioni alla Domotek Volley Reggio Calabria per la straordinaria conquista della Serie A2. Un risultato storico, costruito con sacrificio, programmazione, pa ... strettoweb.com Domotek da sogno: Belluno ko 3-0, il PalaCalafiore esplode e la Serie A2 diventa realtàREGGIO CALABRIA Una vittoria netta, autoritaria e dal valore storico. La Domotek Volley Reggio Calabria supera con un convincente 3-0 il Belluno Volley in Gara 3 della finale playoff e conquista una s ... corrieredellacalabria.it