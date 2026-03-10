Domotek Reggio Calabria ha vinto la Coppa Italia di volley, segnando un risultato importante per la squadra. La vittoria è arrivata dopo una stagione caratterizzata da impegno e crescita, portando il team a conquistare un trofeo che non aveva ancora ottenuto. La finale si è svolta davanti a numerosi spettatori, con la squadra che ha dimostrato determinazione in ogni set.

Domotek Reggio Calabria, la Coppa Italia Volley che riscrive la storia: ambizione, identità e un progetto che cresce. La vittoria della Coppa Italia Volley di Serie A3 segna un punto di svolta per la Domotek Reggio Calabria. Non è soltanto un trofeo: è il simbolo di un progetto giovane che ha bruciato le tappe, riportando entusiasmo, pubblico e prospettiva in una città che non viveva un successo simile da decenni. L’arrivo all’aeroporto, accolti da decine di tifosi, ha restituito l’immagine più autentica di questa impresa. “È stato un momento emozionante e bellissimo per noi, per i ragazzi e per la società”, ci racconta il direttore sportivo Cesare Pellegrino, figura centrale nella costruzione tecnica e organizzativa del club. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Coppa Italia Volley: trionfo Domotek Reggio Calabria

