Domobianca Vertical Race sabato scatta la sfida a Domodossola | 3,5 km verticali con i campioni dello skyrunning
Sabato 23 maggio a Domodossola si svolgerà la sesta edizione della Domobianca Vertical Race, una gara di 3,5 chilometri con dislivello verticale, che coinvolge atleti specializzati nello skyrunning. L’evento apre ufficialmente la stagione degli appuntamenti estivi di Domobianca365 e si svolge in ricordo di Maggiore Alessio Ghersi. La competizione prevede la partecipazione di corridori provenienti da diverse aree, pronti a sfidarsi lungo un percorso che si sviluppa in quota.
La stagione degli eventi estivi di Domobianca365 si apre ufficialmente sabato 23 maggio con la sesta edizione della Domobianca Vertical Race - Memorial Maggiore Alessio Ghersi. La competizione di corsa in montagna "only up", inserita nel circuito ufficiale delle Skyrunner Italy Series sotto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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