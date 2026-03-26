Roma domenica si corre con la Vertical Race

Domenica prossima si terrà a Roma la seconda edizione della Vertical Race, una competizione di 10 chilometri che partirà da via della XVII Olimpiade. La gara coinvolge atleti che si sfideranno lungo un percorso in salita. L'evento è aperto a partecipanti di diverse categorie e si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo diverse strade e punti di interesse.

(Adnkronos) – Domenica prossima si correra? nella Capitale la seconda edizione della Vertical Race, gara sportiva di 10 chilometri con partenza da via della XVII Olimpiade. L'evento e? organizzato dalla Fondazione Vertical, realta? con oltre vent'anni di storia alle spalle, volta a sostenere e ad accendere i riflettori sulla ricerca per le lesioni midollari. La . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Domenica 1° marzo si corre la Roma-Ostia Half Marathon: le modifiche alla viabilitàOstia, 25 febbraio 2026 – Domenica primo marzo si correrà la 51esima edizione della Roma-Ostia Half Marathon, la mezza maratona di 21,097 chilometri. Sci alpinismo: a Courchevel due valtellinesi in top ten nella Vertical RaceDopo il terzo posto nella Sprint Race di giovedì, altra buona prestazione per Giulia Murada, migliore delle italiane nella Vertical Race che ha... Una selezione di notizie su Vertical Race Temi più discussi: Torna la Vertical Race: i dettagli; Le gare da correre nel weekend del 22 marzo; Vertical Race 2026: questa domenica a Roma la corsa di 10 km tra sport e solidarietà; Le gare da correre nel weekend del 29 marzo. Al via la 2^ edizione della Vertical RaceVia alla 2^ edizione della Vertical Race di Roma. Domenica 29 marzo 2026 si correrà nella Capitale, con partenza da via della 17ª Olimpiade, la 2^ edizione della Vertical Race, gara sportiva di 10 chi ... tuttosport.com Vertical Race, domenica 29 marzo torna la corsa per la ricerca scientifica: divieti e strade chiuseVertical Race torna domenica 29 marzo. La corsa prevede sia una gara competitiva che una non competitiva ed è organizzata da Forhans Team, in collaborazione con Vertical – Fondazione italiana per la c ... msn.com Ancora una splendida Alba De Silvestro. La trentenne, figlia delle Dolomiti dopo il secondo posto di ieri nell'individual, nella tappa francese di Coppa del Mondo di Scialpinismo a Puy St.Vincent conquista il terzo posto nella Vertical Race. Quinto podio stagion - facebook.com facebook ANCORA LEI Alba De Silvestro è in grande, GRANDISSIMA condizione a Puy St. Vincent! Dopo il secondo posto di ieri, oggi è terza nella vertical race! Quinto podio stagionale per lei in Coppa del Mondo di sci alpinismo! Scatenataaaaa ISMF #It x.com