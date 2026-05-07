Tra sabato e lunedì, i treni sulla linea Milano-Domodossola saranno sostituiti da autobus a causa di lavori di Rfi. Durante questo periodo, le stazioni interessate saranno collegate direttamente dai bus, che sostituiranno i treni lungo alcuni tratti. I viaggi verso l’Ossola subiranno variazioni di orario e tempi di percorrenza più lunghi rispetto al normale. La circolazione tornerà regolare a partire da lunedì sera.

? Cosa scoprirai Quali stazioni saranno collegate direttamente dai bus sostitutivi?. Come cambieranno i tempi di viaggio per chi va verso l'Ossola?. Perché Rfi ha deciso di bloccare i binari proprio questo fine settimana?. Quando riprenderà la normale circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza?.? In Breve Interventi Rfi tra Gallarate e Sesto Calende per potenziamento infrastruttura.. Bus sostitutivi attivi tra Arona, Sesto Calende e Gallarate.. Blocco operativo dalle 22:30 di sabato 9 maggio alle 5:10 di lunedì 11 maggio.. Lavori mirano a migliorare mobilità tra Milano, Lago Maggiore e Ossola.. I treni sulla linea Milano-Domodossola subiranno forti limitazioni tra sabato 9 maggio alle ore 22:30 e lunedì 11 maggio alle 5:10 per interventi di Rete ferroviaria italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano-Domodossola: bus sostitutivi per lavori Rfi tra sabato e lunedì

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