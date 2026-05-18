Domenica In ospita un'intervista a Vecchioni, che parla della sua carriera musicale e del dolore legato alla perdita del figlio Arrigo. Durante la trasmissione, il cantautore condivide alcuni aspetti della sua vita personale e del percorso affrontato dopo il lutto. Inoltre, viene annunciata una nuova docuserie dedicata ai disturbi alimentari, che si concentrerà su testimonianze e approfondimenti su questa problematica. La puntata si propone di offrire uno sguardo diretto su queste tematiche.

? Domande chiave Come ha affrontato Vecchioni la perdita del figlio Arrigo?. Cosa rivelerà la nuova docuserie sui disturbi alimentari?. Chi accompagnerà Rosa Chemical in studio per un momento ironico?. Come celebrerà Pino Strabioli la memoria di Raffaella Carrà?.? In Breve Francesco Gabbani presenterà il singolo Summer funk e parlerà di Ornella Vanoni.. Rosa Chemical si esibirà con Mammamì insieme a sua madre Rosa in studio.. Francesca Fialdini presenterà la docuseria Fame d’amore sui disturbi alimentari in Rai.. Franco Antonello illustrerà il progetto letterario per l'autismo da Castelfranco Veneto.. Domenica 17 maggio alle ore 14:00, gli studi Fabrizio Frizzi di Roma ospiteranno una puntata speciale di Domenica In guidata da Mara Venier, con un programma che alterna musica, attualità e momenti di profonda riflessione personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenica In: Vecchioni racconta la musica e il dolore per il figlio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Arrigo Vecchioni, chi era il figlio di Roberto Vecchioni: malattia, suicidio e la campagna The CoachLa vita di Roberto Vecchioni è sempre stata intrecciata alla poesia, alla musica e alla parola scritta, ma dietro la sua voce si nasconde anche una...

Chi sono i quattro figli di Roberto Vecchioni, dal dolore per la morte del figlio Arrigo, il coming out di Francesca, alla malattia di EdoardoRoberto Vecchioni ha avuto 4 figli, nati da due matrimoni differenti; la primogenita è Francesca, nata dal primo matrimonio con Irene Bozzi.

#Vecchioni racconta il malore: Stavo guardando #AtleticoInter x.com

Domenica In… musica con Roberto Vecchioni, Francesco Gabbani e Rosa ChemicalDomenica In: Mara Venier torna su Rai 1 con nuove interviste a Roberto Vecchioni, Francesco Gabbani, Rosa Chemical e Francesca Fialdini ... davidemaggio.it

Domenica In, anticipazioni del 17 maggio: Roberto Vecchioni tra gli ospiti di Mara VenierNuovo appuntamento con Domenica In il 17 maggio: gli ospiti di Mara Venier, da Roberto Vecchioni a Francesco Gabbani ... dilei.it