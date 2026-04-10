Ecco Vivicità nel centro di Latina torna la festa dello sport
Nel centro di Latina si svolge la 41esima edizione di “Vivicittà Latina – 27esimo Memorial Michele Policicchio”. La manifestazione, dedicata allo sport, prevede diverse attività e iniziative che coinvolgono atleti e cittadini. La festa si terrà nelle strade e nelle piazze della città, attirando partecipanti di tutte le età. La manifestazione è organizzata con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e l’inclusione sociale.
Latina si prepara per la 41esima edizione di “Vivicittà Latina – 27esimo Memorial Michele Policicchio”. L’ormai tradizionale appuntamento è in programma per domenica 12 aprile nel cuore della città capoluogo. Si tratta, come sempre, di un evento organizzato da Uisp, Comitato territoriale Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carriIn tantissimi per le vie del centro anche per ammirare l’esposizione di mezzi iconici del cinema e della televisione.