Ecco Vivicità nel centro di Latina torna la festa dello sport

Nel centro di Latina si svolge la 41esima edizione di “Vivicittà Latina – 27esimo Memorial Michele Policicchio”. La manifestazione, dedicata allo sport, prevede diverse attività e iniziative che coinvolgono atleti e cittadini. La festa si terrà nelle strade e nelle piazze della città, attirando partecipanti di tutte le età. La manifestazione è organizzata con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e l’inclusione sociale.