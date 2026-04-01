tso una psichiatria gentile e nonviolenta

La Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a valutare la legge 180, nota come legge Basaglia, che nel 1978 ha portato alla riforma della psichiatria in Italia. La discussione riguarda in particolare le modalità di applicazione del trattamento sanitario obbligatorio (TSO), con attenzione alla sua compatibilità con i principi costituzionali. Questa è la seconda volta che il tema viene portato all’attenzione della Corte in un breve periodo.

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