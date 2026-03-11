Trump e la paura delle elezioni midterm | i repubblicani spingono per una via d’uscita dalla guerra con l’Iran

I repubblicani stanno spingendo per trovare una soluzione alla crisi con l’Iran, mentre l’ex presidente si trova sotto pressione a causa delle possibili ripercussioni economiche del conflitto e del rischio di perdere alle elezioni di metà mandato di novembre. La questione ha assunto una dimensione politica interna, con l’attenzione rivolta alle conseguenze delle tensioni internazionali sull’andamento delle elezioni.

La guerra con l’Iran rischia di trasformarsi in un problema politico interno per Donald Trump, sempre più sotto pressione per l’impatto economico del conflitto e per il timore di una sconfitta alle elezioni di midterm di novembre. Dopo giorni di toni durissimi, il presidente americano ha iniziato a parlare di una possibile conclusione rapida delle operazioni militari, segnando un cambio di tono che riflette le crescenti preoccupazioni all’interno del Partito repubblicano. Il cambio di tono della Casa Bianca. Solo poche ore dopo che il Pentagono aveva diffuso un messaggio estremamente bellicoso — «abbiamo appena iniziato a combattere» — Trump ha adottato un registro molto diverso, affermando che gran parte degli obiettivi militari sarebbe già stata raggiunta e che le operazioni potrebbero concludersi «molto presto». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

