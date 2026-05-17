Disastro Juventus | bianconeri battuti in casa 2-0 dalla Fiorentina Champions lontana

La Juventus ha subito una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina, allontanandosi ulteriormente dalla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con i bianconeri incapaci di segnare e con la squadra avversaria che ha trovato due reti decisive. Questa sconfitta rappresenta un passo indietro per la squadra, che si trova ora in una posizione difficile nella classifica. La sfida ha suscitato molte reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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