Disastro Juventus | bianconeri battuti in casa 2-0 dalla Fiorentina Champions lontana
La Juventus ha subito una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina, allontanandosi ulteriormente dalla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con i bianconeri incapaci di segnare e con la squadra avversaria che ha trovato due reti decisive. Questa sconfitta rappresenta un passo indietro per la squadra, che si trova ora in una posizione difficile nella classifica. La sfida ha suscitato molte reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Rovinare una stagione così fa davvero malissimo: farlo perdendo contro una rivale storica come la Fiorentina è ancora peggio. Nonostante i viola siano reduci da una stagione disastrosa e si siano salvati per il rotto della cuffia, l’undici di Vanoli approfitta al meglio di una Juventus troppo imprecisa e nervosa per segnare due reti, portarsi a casa i tre punti ed inguaiare i bianconeri nella corsa alla Champions. A far scivolare la Juventus al sesto posto in classifica sono le reti di Ndour e dell’ex Mandragora, una per tempo: qualche polemica per la rete del pareggio di Vlahovic annullata per un fuorigioco millimetrico ma la Juve ha fatto troppo poco per portare a casa la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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