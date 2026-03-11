Nasce Smart Skills Abruzzo l’Osservatorio regionale sui fabbisogni professionali

La Regione Abruzzo ha avviato “Smart Skills Abruzzo”, un nuovo progetto che prevede la creazione di un Osservatorio regionale. Questo organismo si occuperà di monitorare il mercato del lavoro e di analizzare i fabbisogni professionali e formativi nel territorio. L’obiettivo è raccogliere dati aggiornati per comprendere meglio le esigenze del mercato locale.

La Regione Abruzzo avvia "Smart Skills Abruzzo", il nuovo progetto che istituisce un Osservatorio regionale dedicato al monitoraggio del mercato del lavoro e all'analisi dei fabbisogni professionali e formativi del territorio. A darne notizia è l'assessore regionale alla Formazione Roberto.