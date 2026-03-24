Legge Omnibus nasce l' Osservatorio regionale su salute mentale e benessere psicologico giovanile

Recentemente è stata approvata una legge regionale che ha istituito un Osservatorio dedicato alla salute mentale e al benessere psicologico dei giovani. Questa nuova struttura mira a monitorare e analizzare le condizioni di salute mentale tra i giovani nella regione, rispondendo a una richiesta di attenzione specifica su questo settore. La creazione dell'Osservatorio rappresenta un intervento diretto nel panorama delle iniziative regionali in materia di salute pubblica.

Importante novità a livello regionale in materia di salute mentale. Con la recente approvazione della Legge Omnibus è stato istituito l'Osservatorio regionale sulla salute mentale e il benessere psicologico dei giovani, un'iniziativa innovativa che risponde alla crescente necessità di affrontare i disturbi psichici e i disagi emotivi che colpiscono adolescenti e giovani adulti tra gli 11 e i 25 anni. L'Osservatorio sarà la prima sede permanente di dialogo e raccordo operativo tra i principali attori coinvolti nella tutela della salute mentale giovanile, tra cui la Regione, le aziende sanitarie, il sistema scolastico e universitario, la magistratura minorile, le Prefetture, i garanti, gli enti locali e il terzo settore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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