Dirigente scolastica aggredita da studente a Reggio Calabria | Sto bene sono solo amareggiata La Uil chiede più tutele

Una dirigente scolastica è stata aggredita da uno studente in un istituto di Reggio Calabria. La donna ha riferito di trovarsi bene, anche se si sente amareggiata per quanto accaduto. La vicenda ha attirato l'attenzione delle organizzazioni sindacali, che chiedono maggiori tutele per il personale scolastico. Si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri di violenza nei contesti scolastici, ancora senza dettagli su eventuali conseguenze o interventi delle autorità.

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