Dirigente scolastica aggredita da studente a Reggio Calabria | Sto bene sono solo amareggiata La Uil chiede più tutele
Una dirigente scolastica è stata aggredita da uno studente in un istituto di Reggio Calabria. La donna ha riferito di trovarsi bene, anche se si sente amareggiata per quanto accaduto. La vicenda ha attirato l'attenzione delle organizzazioni sindacali, che chiedono maggiori tutele per il personale scolastico. Si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri di violenza nei contesti scolastici, ancora senza dettagli su eventuali conseguenze o interventi delle autorità.
Un altro episodio di violenza, svoltosi all'Istituto Comprensivo "Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro-G. Scopelliti" di Reggio Calabria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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La dirigente ha commentao l'episodio rassicurando tutti con un post su Facebook. La solidarietà della Uil Scuola Calabria - Facebook facebook
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