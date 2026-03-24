Italia parla Calafiori | Sto bene vediamo oggi in campo ma sto bene Dipende più da noi che dagli altri Sulla partita…

Riccardo Calafiori si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, parlando delle proprie condizioni fisiche e della partita che si avvicina. Ha affermato di sentirsi bene e di essere disponibile a scendere in campo, sottolineando che il risultato dipende più da loro stessi che dagli avversari. L’Italia si prepara per il playoff contro l’Irlanda del Nord, una sfida decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere.Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Calciomercato Juve: scambio David Kolo Muani col Psg. Dirigenza al lavoro, cosa potrebbe succedere in estate Nuovo stadio Cagliari, giornata chiave in Consiglio comunale: attese decisioni importanti. Ultime Juventus, allarme seconde linee: sette giocatori completamente spariti dalle rotazioni di Spalletti! Il focus Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, parla Calafiori: «Sto bene, vediamo oggi in campo ma sto bene. Dipende più da noi che dagli altri. Sulla partita…» Articoli correlati Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare»Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma:... Leggi anche: Calafiori: "Italia, dipende da noi. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso che mia madre" Contenuti utili per approfondire Italia parla Calafiori Sto bene vediamo... Temi più discussi: Calafiori: Italia, Mondiale alla portata. All'Arsenal sto bene, Mou mi mise fuori rosa con un sms; La Champions non parla italiano, solo quattro sopravvissuti: Calafiori, Chiesa, Leoni e Ruggeri; Italia, Calafiori: Con Gattuso si respira un'aria nuova. Mondiali? Non possiamo non esserci. Italia, Calafiori: Sto bene, Gattuso bravo a starmi vicinoSecondo giorno di lavoro a Coverciano per la Nazionale di Gennaro Gattuso, attesa dalla delicata sfida con l'Irlanda del Nord in programma giovedì sera a Bergamo. A fare il punto sul lavoro della sele ... fantacalcio.it Calafiori: Italia, dipende da noi. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso che mia madreIl difensore dell'Arsenal ha parlato a 48 ore dalla gara contro l'Irlanda del Nord che può mandarci in finale dei playoff ... gazzetta.it IrpiniaTv. . : ' L’altolà di Piantedosi a Nargi crea un caso in Forza Italia: D’Agostino e Petitto ai ferri corti, nel centrodestra aumenta il caos. #itv - facebook.com facebook Playoff Mondiale 2026, Italia-Irlanda del Nord affidata a Danny #Makkelie. Al VAR van Boekel e Manschot x.com