Reggio preside aggredita da uno studente | scuote la scuola

Una preside di una scuola secondaria è stata aggredita da uno studente durante l’orario scolastico. L’episodio ha causato uno stato di tensione tra il personale docente e gli studenti, portando a un intervento immediato delle forze dell’ordine e alla sospensione temporanea dello studente coinvolto. La scuola ha avviato un’indagine interna e sta valutando i provvedimenti disciplinari più adeguati. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza all’interno dell’istituto e sulle modalità di gestione di comportamenti aggressivi.

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