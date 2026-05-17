Reggio preside aggredita da uno studente | scuote la scuola
Una preside di una scuola secondaria è stata aggredita da uno studente durante l’orario scolastico. L’episodio ha causato uno stato di tensione tra il personale docente e gli studenti, portando a un intervento immediato delle forze dell’ordine e alla sospensione temporanea dello studente coinvolto. La scuola ha avviato un’indagine interna e sta valutando i provvedimenti disciplinari più adeguati. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza all’interno dell’istituto e sulle modalità di gestione di comportamenti aggressivi.
? Punti chiave Come influirà l'aggressione sul percorso di integrazione avviato dalla preside?. Quali provvedimenti disciplinari prenderà la scuola verso lo studente coinvolto?. Perché l'episodio è avvenuto proprio dopo il convegno interreligioso?. Chi gestirà le tensioni emotive all'interno della classe seconda media?.? In Breve Avvocato Pasquale Imbalzano esprime solidarietà alla dirigente Adriana Labate.. L'aggressione è avvenuta il 16 maggio 2026 presso l'Istituto Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro-G. Scopelliti.. L'episodio coinvolge uno studente di una classe seconda media di origine eritrea.. Recenti attività scolastiche hanno visto la partecipazione di ministri di culto ortodossi, evangelici e buddisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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