Dimore storiche da patrimonio a risorsa economica a Roma assemblea Asdi

Nell’ambito di un’assemblea a Roma, si è discusso del ruolo delle dimore storiche come risorsa economica, evidenziando la necessità di un quadro normativo più efficace. Il patrimonio culturale italiano, infatti, potrebbe contribuire allo sviluppo economico del paese, ma per farlo è fondamentale rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato attraverso strumenti adeguati. La discussione si è concentrata sulla tutela e valorizzazione di queste strutture, considerate un patrimonio da sfruttare meglio.

(Adnkronos) – Il patrimonio culturale italiano rappresenta un potenziale volano economico, ma perché questo possa accadere, è necessario che la collaborazione fra pubblico e privato sia supportata da strumenti efficaci, in primis da un quadro normativo adeguato. È uno dei messaggi che riassumono quanto emerso in occasione della 49esima Assemblea dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), dal titolo “Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese”, tenutasi oggi al Teatro Argentina di Roma. All’incontro, presieduto dalla Presidente di ADSI, Maria Pace Odescalchi, hanno preso parte Francesco...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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