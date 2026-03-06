Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino | I rischi dell' attacco all' Iran

Il 6 marzo 2026, nel programma #DimmiLaVerità, il generale Giuseppe Santomartino, che ha lavorato in Iraq e Giordania, ha illustrato i rischi associati a un possibile attacco all’Iran, offrendo un’analisi approfondita sulle implicazioni e le potenziali conseguenze di un'azione militare in quella regione.

Ecco #DimmiLaVerità del 6 marzo 2026. Il generale Giuseppe Santomartino, già operativo in Iraq e Giordania, ci spiega nel dettaglio i rischi dell'attacco all'Iran.