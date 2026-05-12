Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino | Ecco le conseguenze di quello che succede in Iran
Nel nuovo episodio di #DimmiLaVerità, andato in onda il 12 maggio 2026, il generale Giuseppe Santomartino analizza le conseguenze delle recenti vicende in Iran. Viene spiegato come gli sviluppi attuali possano influenzare la regione nel medio e lungo termine, considerando i possibili impatti sulle dinamiche geopolitiche e sulla stabilità locale. La trasmissione si concentra su fatti e analisi senza entrare in giudizi o interpretazioni personali.
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