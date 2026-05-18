In un momento di crescente tensione internazionale, un rappresentante della difesa ha sottolineato l'importanza di mantenere aperto il dialogo, anche attraverso strumenti come la diplomazia scientifica. La dichiarazione è arrivata durante un evento a Capri, dove si è discusso di strategie per favorire la comunicazione tra le parti in conflitto, anche in assenza di un clima di pace stabile. La proposta mira a utilizzare metodi non convenzionali per prevenire escalation e promuovere la collaborazione tra differenti attori.

Capri, 16 mag. (AdnkronosLabitalia) - "In un periodo di venti di guerra, di una pace che non è più scontata ma va difesa e costruita, la diplomazia diventa il vero strumento di dialogo e di cooperazione per costruire ponti e abbattere muri, per superare la crisi del multilateralismo e delle continue violazioni del diritto internazionale c'è bisogno di diplomazia gentile, sul modello di Attanasio. E c'è anche bisogno della diplomazia scientifica, penso alle questioni che riguardano l'ambiente Artico dove le tensioni sono altissime e dove è proprio la diplomazia scientifica a mettere intorno a un tavolo i maggiori player globali e a mantenere aperto il dialogo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Difesa, Rauti: "Anche diplomazia scientifica per tenere aperto dialogo"

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