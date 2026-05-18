Difesa Rauti | Anche diplomazia scientifica per tenere aperto dialogo
In un momento di crescente tensione internazionale, un rappresentante della difesa ha sottolineato l'importanza di mantenere aperto il dialogo, anche attraverso strumenti come la diplomazia scientifica. La dichiarazione è arrivata durante un evento a Capri, dove si è discusso di strategie per favorire la comunicazione tra le parti in conflitto, anche in assenza di un clima di pace stabile. La proposta mira a utilizzare metodi non convenzionali per prevenire escalation e promuovere la collaborazione tra differenti attori.
Capri, 16 mag. (AdnkronosLabitalia) - "In un periodo di venti di guerra, di una pace che non è più scontata ma va difesa e costruita, la diplomazia diventa il vero strumento di dialogo e di cooperazione per costruire ponti e abbattere muri, per superare la crisi del multilateralismo e delle continue violazioni del diritto internazionale c'è bisogno di diplomazia gentile, sul modello di Attanasio. E c'è anche bisogno della diplomazia scientifica, penso alle questioni che riguardano l'ambiente Artico dove le tensioni sono altissime e dove è proprio la diplomazia scientifica a mettere intorno a un tavolo i maggiori player globali e a mantenere aperto il dialogo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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