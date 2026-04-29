«Il premio ricevuto è il riconoscimento del lavoro della famiglia della Difesa, ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Con le nostre Forze Armate abbiamo creato un modello di cooperazione interforze ed interagenzia senza precedenti; un’espressione piena della “Cultura della Difesa”, una buona prassi esportabile e replicabile nei grandi eventi nazionali ed internazionale». Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa con Alla Promozione e al Coordinamento delle attività sportive militari ed Alle Politiche per la disabilità, Isabella Rauti, ricevendo la medaglia del progetto “Backstage Heroes, i volti dietro le medaglie”, conferita per “l’impegno istituzionale, il lavoro quotidiano e il sostegno spesso silenzioso ma essenziale, assicurato al successo dei Giochi”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Difesa protagonista a Milano-Cortina 2026: Rauti riceve la medaglia "Backstage Heroes" per l'impegno nei Giochi

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