A Monteroni, in provincia di Siena, i genitori di una ragazza di 24 anni, deceduta recentemente, hanno avviato un progetto dedicato ai giovani. La famiglia ha deciso di utilizzare il dolore per creare un'iniziativa rivolata alle nuove generazioni, dando vita a un'attività che si sviluppa nel tempo. La notizia si basa su un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore.

Monteroni (Siena), 30 marzo 2026 – I genitori hanno trasformato il dolore in seme. Che ha germogliato lentamente, crescendo. Fino a spuntare prepotente, nonostante le difficoltà di comunicazione che affliggono le comunità. “Dopo che la vita è cambiata per sempre abbiamo scelto di dare voce alla sofferenza di nostra figlia Miriam. Di non permettere che al dolore si aggiungesse il silenzio. Speriamo che la sua forza e la sua energia restino sempre vive. E che il suo grande desiderio di imparare non si spenga con lei ma rinasca, come la Fenice che aveva tatuata sul braccio, attraverso opportunità concrete per i giovani. Questo il senso del progetto che vorremmo realizzare nella biblioteca di Monteroni dove Miriam era felice di lavorare”, dice mamma Fatima leggendo una lettera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Miriam, morta a 24 anni. Il dolore si trasforma in speranza, progetto dei genitori per i giovani

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