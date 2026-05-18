Dieci anni di unioni civili il giurista | Legge Cirinnà ha cambiato l'Italia matrimoni e figli il prossimo passo

A dieci anni dall’approvazione della legge sulle unioni civili, il dibattito parlamentare sui diritti delle persone Lgbt+ continua senza nuovi sviluppi. La legge Cirinnà ha introdotto norme che regolano le unioni tra persone dello stesso sesso, influenzando il panorama legale italiano. Tuttavia, il parlamento non ha ancora approvato modifiche o nuove leggi riguardanti i matrimoni tra persone dello stesso sesso o il riconoscimento dei figli. La discussione pubblica e politica su questi temi resta aperta.

A dieci anni dall’approvazione della legge sulle unioni civili in Italia, il parlamento è fermo sui diritti Lgbt+. La storia di Daniela e Valentina, finite in tribunale per il riconoscimento della figlia, e l’analisi del costituzionalista Angelo Schillaci a Fanpage.it: “Non avere il matrimonio egualitario è discriminatorio”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Unioni civili in Italia, dieci anni dalla legge Cirinnà

Unioni civili, 10 anni di legge Cirinnà: oltre 30.000 coppie coinvolte? Domande chiave Perché la legge Cirinnà non garantisce ancora l'adozione congiunta? Quali lacune giuridiche impediscono il pieno riconoscimento dei...

A dieci anni dalla legge Cirinnà, oltre 22mila coppie hanno scelto le unioni civili ma molte delle conquiste successive per le famiglie omogenitoriali sono arrivate grazie ai tribunali x.com

10 anni di unioni civili, confronto a Teramo sulla legge CirinnàGiuristi, accademici e associazioni per analizzare i cambiamenti sociali prodotti dalla legge e le questioni ancora aperte sui diritti LGBTQIA+ ... ekuonews.it

Dieci anni di unioni civili, il giurista: Legge Cirinnà ha cambiato l’Italia, matrimoni e figli il prossimo passoA dieci anni dall’approvazione della legge sulle unioni civili in Italia, il parlamento è fermo sui diritti Lgbt+ ... fanpage.it