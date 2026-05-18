Diario di giorni bui e una responsabilità | difendere il Milan

In un momento di difficoltà per il club, si apre un dibattito tra i tifosi e gli appassionati sul ruolo di ciascuno nel sostenere la squadra. L’appello si rivolge a chi si riconosce nel milanismo, indipendentemente dal grado di coinvolgimento o conoscenza, invitando a non abbandonare la squadra nei momenti complicati. La discussione si concentra sulla necessità di mantenere vivo l’interesse e il supporto, anche nelle fasi più complesse, senza rinunciare alla passione per i colori rossoneri.

Avviso ai naviganti: questo è un appello al milanismo. Al mio, al tuo, a quello di chi neanche sa cos’è e di chi è disposto a difenderlo fino a prova contraria. Già, la famosa prova contraria. Negli ultimi tempi abbiamo fatto il callo a tante cose che stanno all’opposto dell’idea di Milan con cui siamo cresciuti, tra scelte avventate, una comunicazione deficitaria e la sensazione che ormai non si provi neanche più imbarazzo a mettere in discussione i valori che hanno contraddistinto almeno 110 anni (e mi tengo basso) della nostra storia. C’era una volta lo stile Milan. Lo stile Milan non esiste più, dobbiamo dircelo chiaramente. Ma ciò che fa ancora più male è che sembra ci siamo rassegnati alla mediocrità, al caos, alle perenni lotte intestine e alle stagioni che vanno a ramengo in un amen. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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