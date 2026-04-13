Quaranta giorni tra alert droni e le uscite al pub | il diario di guerra di un triestino a Dubai

Un triestino ha trascorso quaranta giorni tra allarmi, droni e uscite in pub a Dubai, vivendo un’esperienza segnata da continui aggiornamenti sulla crisi in Medio Oriente. La regione ha visto alternarsi momenti di tensione, tentativi di tregua e il fallimento dei negoziati di Islamabad. La situazione internazionale si sviluppa rapidamente, con le notizie che occupano le prime pagine e le agenzie di stampa giorno dopo giorno.

Prima la guerra, poi la “tregua”, infine il fallimento dei negoziati di Islamabad. In Medio Oriente la situazione corre sul filo di una tensione internazionale che ormai apre i quotidiani e le agenzie di stampa un giorno sì e l'altro anche. Tra bombardamenti, attacchi di droni e il lavoro della.🔗 Leggi su Triesteprima.it A Dubai tra sirene, droni e alert sui telefono: come si vive in queste ore nell'Eldorado del GolfoLa guerra che fino a poche settimane fa sembrava confinata tra Israele, Iran e le aree di conflitto più calde del Medio Oriente si è avvicinata anche... A Dubai tra sirene, droni e alert sui telefoni: come si vive in queste ore nell'Eldorado del GolfoLa guerra che fino a poche settimane fa sembrava confinata tra Israele, Iran e le aree di conflitto più calde del Medio Oriente si è avvicinata anche...