Dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna, si continua a discutere del futuro di Antonio Conte come possibile allenatore. Secondo quanto riportato da fonti vicine al settore, il nome di Maurizio Sarri resta tra i più accreditati come alternativa. La decisione sul prossimo tecnico non è ancora stata ufficializzata, e le trattative sono ancora in corso. La situazione rimane incerta e dipende dalle prossime mosse del club.

Il futuro di Antonio Conte resta sospeso dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna. Il risultato del Maradona ha riaperto con forza il tema della panchina azzurra, anche se ogni decisione passerà dal confronto diretto con Aurelio De Laurentiis e con il direttore sportivo Giovanni Manna. A fare il punto è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il giornalista ha spiegato che la situazione resta aperta e che il faccia a faccia tra le parti potrà essere decisivo. “E’ necessario aspettare il confronto che ci sarà tra lui e De Laurentiis con il ds Manna, che tra l’altro è molto corteggiato dalla Roma ma che credo alla fine rimarrà a Napoli.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte-Napoli, Di Marzio: Sarri resta il nome forte

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Gianluca Di Marzio: Manna è molto corteggiato dalla Roma ma credo resterà a Napoli. Conte? Quest'anno c'è aria di separazione, poi però il confronto con De Laurentiis può essere sorprendente. Se Conte saluta il Napoli l'indiziato più forte è Maurizio Sarri x.com

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