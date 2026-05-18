Alaa Faraj sarà liberato

Dopo dieci anni di detenzione, la Corte ha deciso di liberare Alaa Faraj, che era stato arrestato e condannato con l’accusa di aver svolto il ruolo di scafista. La sua detenzione era iniziata a seguito di un procedimento giudiziario che lo coinvolgeva in un caso di traffico di migranti. La decisione di liberarlo è arrivata nel corso di un processo che si è concluso con l’annullamento della condanna. Ora, Faraj potrà lasciare il carcere senza ulteriori restrizioni.

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Ha trascorso 10 anni in carcere dopo essere stato accusato di essere uno “scafista”: la Corte d'appello di Messina ha ordinato la revisione del processo Lunedì la Corte d’appello del tribunale di Messina ha deciso di accogliere l’istanza di revisione del processo con cui Alla F. Hamad Abdelkarim, conosciuto come Alaa Faraj, era stato dichiarato colpevole di omicidio plurimo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Faraj era stato condannato in via definitiva nel 2021, nonostante sulle indagini e sulle accuse fossero emersi fin da subito molti dubbi. La “revisione del processo” è una possibilità estrema e straordinaria prevista dal codice di procedura penale italiano per correggere un errore giudiziario, che ha portato a una condanna definitiva e irrevocabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Alaa Faraj sarà liberato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Premio Terzani 2026, vince Alaa Faraj: dal carcere un libro che scuoteÈ Alaa Faraj il vincitore del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani 2026. Premio Terzani 2026 ad Alaa Faraj, il detenuto che ha raccontato la fuga dalla guerraGrande partecipazione ed emozione nella serata di sabato 09 maggio 2025, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la cerimonia di consegna della XXII... Alaa Faraj è un uomo liberoIl calciatore libico può lasciare il carcere. Ritenuta ammissibile la richiesta di revisione del suo caso. Il Capo dello Stato gli aveva concesso una grazia parziale ... rainews.it Alaa Faraj, da caso giudiziario a caso letterarioConsegnato il premio Terzani al libico condannato per la morte di 49 migranti. La storia che ha raccontato nel suo libro ha stregato tutti ... rainews.it