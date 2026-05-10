Premio Terzani 2026 ad Alaa Faraj il detenuto che ha raccontato la fuga dalla guerra

Sabato 9 maggio 2025, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si è svolta la cerimonia di consegna della XXII edizione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani. Durante l’evento, il riconoscimento è stato consegnato ad Alaa Faraj, autore del romanzo epistolare “Perché ero ragazzo”, che ha avuto grande partecipazione e momenti di emozione tra il pubblico presente. La serata ha visto la presenza di numerosi ospiti e appassionati di letteratura.

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