Premio Terzani 2026 ad Alaa Faraj il detenuto che ha raccontato la fuga dalla guerra
Sabato 9 maggio 2025, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si è svolta la cerimonia di consegna della XXII edizione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani. Durante l’evento, il riconoscimento è stato consegnato ad Alaa Faraj, autore del romanzo epistolare “Perché ero ragazzo”, che ha avuto grande partecipazione e momenti di emozione tra il pubblico presente. La serata ha visto la presenza di numerosi ospiti e appassionati di letteratura.
Grande partecipazione ed emozione nella serata di sabato 09 maggio 2025, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la cerimonia di consegna della XXII edizione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani, assegnato ad Alaa Faraj, autore del romanzo epistolare Perché ero ragazzo, pubblicato.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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