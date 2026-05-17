Una lettera inviata da un rappresentante del governo europeo a un alto funzionario evidenzia la richiesta di estendere la deroga al Patto di Stabilità, attualmente concessa per le spese legate alla difesa, alle voci di bilancio relative all'energia. La comunicazione sottolinea che senza questa modifica, le spese energetiche e le risposte alla crisi potrebbero mettere a rischio l’attuazione del programma Safe. La proposta mira a ottenere un allentamento temporaneo delle regole di bilancio per consentire maggiori investimenti in ambito energetico.

La deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma Safe da parte dell'Italia è a rischio. Giorgia Meloni decide di mettere per iscritto quanto va dicendo nei consessi internazionali da settimane. Lo fa in un'inedita lettera indirizzata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, nella quale la premier puntella una linea già emersa al Consiglio europeo informale di Cipro, lo scorso aprile: con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, per il governo italiano "sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La lettera di Meloni a von der Leyen: "Estendere all'energia la deroga al Patto di Stabilità sulla difesa"

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