Derby Roma-Lazio VAR ferma Dia | gol annullato per fuorigioco
Durante il derby tra Roma e Lazio, il VAR ha fermato l'azione e annullato il gol di Dia dopo aver rilevato un fuorigioco. La revisione video ha evidenziato un dettaglio tecnico: l'anticipo dell'attaccante rispetto alla linea difensiva, determinato tramite il sistema di tracciamento delle linee virtuali. La tecnologia ha mostrato chiaramente che il suo piede si trovava oltre la linea di difesa al momento del passaggio, portando alla decisione di invalidare la rete.
? Domande chiave Come ha fatto la VAR a individuare l'anticipo di Dia?. Quale dettaglio tecnico ha reso evidente il fuorigioco dell'attaccante?. Chi ha favorito l'azione che ha portato al gol annullato?. Come cambierà la corsa alla Champions dopo questa decisione?.? In Breve Assist di Rovella al 29° minuto allo stadio Olimpico di Roma.. Portiere Svilar vede negato il gol dopo il controllo video.. Partita disputata domenica 17 maggio in penultima giornata di Serie A.. L'episodio influenza le ambizioni Champions League di Roma e Lazio.. Allo stadio Olimpico di Roma, durante il derby tra Roma e Lazio disputato domenica 17 maggio, l’arbitro Maresca ha annullato un gol della Lazio al minuto 29 per un fuorigioco di Boulaye Dia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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