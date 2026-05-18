Derby Roma-Lazio VAR ferma Dia | gol annullato per fuorigioco

Durante il derby tra Roma e Lazio, il VAR ha fermato l'azione e annullato il gol di Dia dopo aver rilevato un fuorigioco. La revisione video ha evidenziato un dettaglio tecnico: l'anticipo dell'attaccante rispetto alla linea difensiva, determinato tramite il sistema di tracciamento delle linee virtuali. La tecnologia ha mostrato chiaramente che il suo piede si trovava oltre la linea di difesa al momento del passaggio, portando alla decisione di invalidare la rete.

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