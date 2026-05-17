Roma-Lazio gol annullato a Dia | cos’è successo all’Olimpico
Nel derby tra Roma e Lazio disputato all’Olimpico, è stato annullato un gol alla squadra biancoceleste. La partita si gioca domenica 17 maggio, con la Lazio che affronta i giallorossi nella penultima giornata di Serie A. La sfida è considerata decisiva per la corsa alla qualificazione in Champions League. Durante il match, l’arbitro ha fermato l’azione e ha annullato la rete dopo aver consultato il VAR.
(Adnkronos) – Gol annullato alla Lazio nel derby contro la Roma. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi sfidano i biancocelesti all'Olimpico nella penultima giornata di Serie A, in una partita fondamentale in chiave Champions League. In un primo tempo molto bloccato, Boulaye Dia riesce a segnare su assist di Rovella, ma l'arbitro Maresca annulla tutto per fuorigioco. Succede tutto al 29'. Rovella pesca bene Dia in area, servendo l'assist per l'inserimento dell'attaccante biancoceleste. Il senegalese si ritrova solo davanti a Svilar, sbaglia il primo tentativo ma riesce a segnare sulla ribattuta. La gioia però dura poco. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
LO SCANDALOSO GOL ANNULLATO AL LECCE CONTRO LA LAZIO NASCONDE UN GRAVE PROBLEMA
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