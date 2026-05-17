Roma-Lazio gol annullato a Dia | cos’è successo all’Olimpico

Nel derby tra Roma e Lazio disputato all’Olimpico, è stato annullato un gol alla squadra biancoceleste. La partita si gioca domenica 17 maggio, con la Lazio che affronta i giallorossi nella penultima giornata di Serie A. La sfida è considerata decisiva per la corsa alla qualificazione in Champions League. Durante il match, l’arbitro ha fermato l’azione e ha annullato la rete dopo aver consultato il VAR.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui