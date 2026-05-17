Juve Fiorentina 0-1 LIVE | annullato il gol a Vlahovic segnalato fuorigioco dell’attaccante dopo controllo VAR

Nel corso della 37ª giornata di Serie A, la partita tra Juventus e Fiorentina si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0. Un episodio chiave del match ha riguardato un gol annullato a Vlahovic, segnalato come in posizione di fuorigioco dopo l’intervento del VAR. La cronaca della sfida include anche dettagli sulla moviola, sui momenti salienti e sui risultati finali, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul campo durante questa giornata di campionato.

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