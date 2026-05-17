Juve Fiorentina 0-1 LIVE | annullato il gol a Vlahovic segnalato fuorigioco dell’attaccante dopo controllo VAR
Nel corso della 37ª giornata di Serie A, la partita tra Juventus e Fiorentina si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0. Un episodio chiave del match ha riguardato un gol annullato a Vlahovic, segnalato come in posizione di fuorigioco dopo l’intervento del VAR. La cronaca della sfida include anche dettagli sulla moviola, sui momenti salienti e sui risultati finali, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul campo durante questa giornata di campionato.
di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-1: sintesi e moviola. 74? CAMBIO FIORENTINA – Fuori Gosens, dentro Balbo. 73? GOL ANNULLATO DOPO CONTROLLO VAR! – Il direttore di gara, richiamato dal VAR, annulla il gol di Vlahovic: l’attaccante era in fuorigioco al momento del tiro di Zhegrova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Fiorentina Juventus Scandaloso rigore annullato dal Var a Vlahovic
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