Doppio Mancini da Champions Roma e il derby sono giallorossi

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida tra Roma e Lazio, i giallorossi hanno conquistato una vittoria per 2-0 nel derby della Capitale. La partita è stata decisa dalla doppietta di Mancini, che ha segnato due gol e ha avuto la meglio su Gila in entrambi i casi. La vittoria permette alla Roma di mantenere i tre punti e di consolidare la posizione in classifica. La Lazio ha cercato di reagire, ma senza successo.

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La Roma vince per due a zero contro la Lazio nel derby della Capitale. A decidere l’incontro la doppietta di Mancini che vince per due volte il duello con Gila. Un successo pesantissimo per i giallorossi di Gasperini non solo perchè stravincono la cittadina (vittoria anche all’andata) ma in un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Doppio Mancini da Champions: l'eroe del derby stende la Lazio e lancia la Roma

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