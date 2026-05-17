Doppio Mancini da Champions Roma e il derby sono giallorossi

Nella sfida tra Roma e Lazio, i giallorossi hanno conquistato una vittoria per 2-0 nel derby della Capitale. La partita è stata decisa dalla doppietta di Mancini, che ha segnato due gol e ha avuto la meglio su Gila in entrambi i casi. La vittoria permette alla Roma di mantenere i tre punti e di consolidare la posizione in classifica. La Lazio ha cercato di reagire, ma senza successo.

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