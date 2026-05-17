Doppio Mancini da Champions Roma e il derby sono giallorossi
Nella sfida tra Roma e Lazio, i giallorossi hanno conquistato una vittoria per 2-0 nel derby della Capitale. La partita è stata decisa dalla doppietta di Mancini, che ha segnato due gol e ha avuto la meglio su Gila in entrambi i casi. La vittoria permette alla Roma di mantenere i tre punti e di consolidare la posizione in classifica. La Lazio ha cercato di reagire, ma senza successo.
La Roma vince per due a zero contro la Lazio nel derby della Capitale. A decidere l’incontro la doppietta di Mancini che vince per due volte il duello con Gila. Un successo pesantissimo per i giallorossi di Gasperini non solo perchè stravincono la cittadina (vittoria anche all’andata) ma in un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Doppio Mancini da Champions: l'eroe del derby stende la Lazio e lancia la Roma
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