Un Mancini super consegna il derby alla Roma che batte 2-0 la Lazio

Nella partita di ieri, il tecnico della Roma ha guidato la squadra a una vittoria importante contro la Lazio, con un risultato di 2-0. Il match, molto teso e caratterizzato da numerosi falli e scontri tra i giocatori, si è concluso con il successo dei giallorossi. Il risultato ha permesso alla Roma di ottenere tre punti fondamentali in classifica. La gara ha visto anche la presenza di un allenatore che ha dimostrato grande capacità di gestione e strategia nel momento chiave.

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La pazza Roma di Gasperini potrebbe coronare il sogno Champions grazie alla vittoria in un derby reso molto nervoso dalla rincorsa al traguardo più importante. I giallorossi non brillano, subendo gli attacchi della Lazio in un primo tempo deludente ma trovano la rete con l’ennesima zuccata del difensore col vizio del gol Mancini. Nel secondo tempo l’undici di Sarri non riesce a reagire in maniera convincente e viene ancora punito dal colpo di testa di Mancini, vero e proprio man of the match. La vittoria dei giallorossi consente alla Roma di rimanere a pari punti col Milan ed avere il destino nelle proprie mani nell’ultima giornata di questo campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un Mancini super consegna il derby alla Roma, che batte 2-0 la Lazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma-Lazio 2-0, Mancini doppietta che può valere la ChampionsLa Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. Leggi anche: Mancini batte Inzaghi nel derby della Champions asiatica e vince lo scudetto del Qatar