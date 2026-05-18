Dopo il suo viaggio in Cina, l'ex presidente ha subito ripreso a parlare di Iran, pronunciando parole dure e minacciose. In un messaggio pubblico, ha affermato che senza un accordo il risultato sarà l’uso della forza militare. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, mentre le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a crescere. Non sono state fornite, finora, ulteriori precisazioni sui piani o sulle azioni che potrebbero seguire.

Roma, 18 maggio 2026 – Non ha fatto in tempo a rientrare da Pechino che Donald Trump ha già riaperto il fronte iraniano. In un’intervista telefonica all’emittente francese Bfmtv, il presidente americano ha avvertito Teheran: se non accetterà rapidamente un accordo, “non resterà più nulla” del Paese. “Il tempo è essenziale”, ha insistito, mentre i mediatori continuano a cercare una via diplomatica. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-non-risponde-alla-domanda-su-taiwan-la-cina-e-bellissima-elik6xq3 Le minacce di Trump. Secondo il New York Times, alla Casa Bianca sarebbero già in preparazione nuove opzioni militari. Trump ha trascorso il weekend tra riunioni con i consiglieri e contatti con gli alleati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Dell’Iran non resterà nulla”. Trump minaccia: “Accordo o bombe. È la calma prima della tempesta”

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