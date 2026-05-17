Trump telefona a Netanyahu e poi minaccia l' Iran | Datevi una mossa o di voi non resterà nulla
Una telefonata di circa trenta minuti tra l’ex presidente statunitense e il premier israeliano si è conclusa con un messaggio diretto rivolto all’Iran, in cui si avverte che, se non cambieranno comportamento, potrebbero subire conseguenze severissime. Poco dopo, l’ex presidente ha pubblicato un messaggio sui social, rafforzando la sua posizione e avvertendo l’Iran di un possibile intervento militare. La comunicazione ha attirato l’attenzione di analisti e media, in un momento di tensione crescente nella regione.
Una telefonata di trenta minuti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e un post minaccioso su Truth. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a esercitare la massima pressione su Teheran con l'obiettivo di raggiungere un accordo che possa soddisfare i suoi 'desiderata' e, nel frattempo, pensa se sferrare un nuovo attacco militare. Proprio questo - secondo fonti israeliane - è stato il tema centrale del colloquio del Capo della Casa Bianca con Netanyahu. "Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riaccendere le ostilità, è probabile che Israele verrebbe coinvolto", hanno spiegato le stesse fonti ai media di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Trump Tells Netanyahu His Preference Is to Reach Iran Deal
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