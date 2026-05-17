Trump telefona a Netanyahu e poi minaccia l' Iran | Datevi una mossa o di voi non resterà nulla

Una telefonata di circa trenta minuti tra l’ex presidente statunitense e il premier israeliano si è conclusa con un messaggio diretto rivolto all’Iran, in cui si avverte che, se non cambieranno comportamento, potrebbero subire conseguenze severissime. Poco dopo, l’ex presidente ha pubblicato un messaggio sui social, rafforzando la sua posizione e avvertendo l’Iran di un possibile intervento militare. La comunicazione ha attirato l’attenzione di analisti e media, in un momento di tensione crescente nella regione.

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