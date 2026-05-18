Un omicidio è avvenuto nel quartiere del Tiberino, dove un calzolaio ha ucciso un uomo. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione è avvenuta in un’abitazione privata, senza che nessuno si accorgesse dell’intrusione. Dopo aver commesso il delitto, il calzolaio avrebbe rivolto le sue attenzioni verso l’amante della vittima, anche questa coinvolta nell’episodio. Le autorità stanno indagando sui motivi e sulle modalità con cui il killer ha potuto entrare e uscire senza essere visto.

? Domande chiave Perché il calzolaio ha scelto proprio quel momento per la vendetta?. Come ha fatto l'assassino a entrare in casa senza allertare nessuno?. Cosa ha spinto il giovane a consegnarsi con tanta spavalderia?. Chi sono i quattro bambini rimasti soli dopo l'aggressione?.? In Breve Vittima Caselli uccisa per vendetta legata a un precedente arresto del calzolaio.. Emma assassinata in camera da letto insieme ai suoi quattro figli piccoli.. Landini arrestato dai carabinieri di San Giustino dopo essersi recato in una bettola.. Delitto avvenuto in un borgo dell'alto Tiberino nel pomeriggio di ottobre 1909.. Un ventenne calzolaio ha ucciso un ex guardia daziaria e una donna con quattro figli in un paese dell’alto Tiberino durante un pomeriggio di ottobre 1909. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto nel Tiberino: calzolaio uccide un uomo e punta l’amante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Uccide il marito a coltellate: arrestata una 54enne nel Salernitano. Giallo sul movente del delittoSalerno, 2 marzo 2026 – Svolta lampo nell'inchiesta per la morte di Francesco Vitolo, l'imprenditore 60enne ucciso a coltellate dalla moglie.

Caltanissetta, “stanno sequestrando una donna”: ma era solo un uomo che nascondeva l’amante nel cofano dell’autoUn uomo ha nascosto la propria amante nel bagagliaio dell'auto ma alcune studentesse che passavano in quel momento hanno allertato le forze...